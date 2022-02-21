國民黨不分區立委陳以信日前表示將「全力以赴為國民黨光復台南」，近日他積極在網路上討論台南市政。今（21）日陳以信在臉書表示，台南的房屋價格上漲是六都中的第一名，社會住宅又是蓋最少的，但台南市府卻稱台南房價是六都最低，讓陳以信怒批「高高在上，實在很不接地氣！」

陳以信在臉書表示，近年來台南房價節節昇高，新、舊屋價格上漲台南都是六都第一名，但房價上漲的同時薪資並沒上漲，導致台南房價所得比高，讓年輕人很難買房子，想不到當自己提出房價問題後，台南市府竟稱台南房價是六都中最低，讓陳以信怒罵「請問意思是嫌台南房價還不夠高嗎？這種官腔回應高高在上，實在很不接地氣」。

陳以信指出，在台南房價飆漲的同時，台南蓋社會住宅的成績也不怎樣！據內政部社會住宅資料統計，到今年1月底為止台南已達成的社會住宅數僅有2618戶，是六都中最低的，且就算把規劃中的3560戶加入討論還是六都最低。

除此之外，陳以信表示台南在「包租代管」的部分到今年1月底為止也僅有2351戶，依然是六都中最低的，說台南幫年輕人蓋房子比人家慢，幫年輕人租房子也比人家慢！

陳以信質疑，台南市長黃偉哲常說台南要居住正義，不解為何實行起來會差其他人這麼多，「不過怕這問題會不會太難，本尊又不敢親自回應呢？」