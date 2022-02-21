入冬首波寒流襲台，目前全台仍有15縣巿高掛持續10度以下低溫的橙色燈號，根據各縣巿消防局統計，自19日至今（21）日中午，因天冷引發的急症救護案件累積至少600起，猝死及到院無呼吸心跳（OHCA）高達101人，至於死因是否為低溫造成，仍需進一步釐清。

全台氣溫從19日晚間起跳水式下降，昨17個氣象站都測到入冬以來最低溫，連南台灣的高雄昨中午都只剩11度，馬祖更創下18年來首度下冰霰的紀錄，持續低溫也導致身體不適送醫人數暴增，猝死及到院無呼吸心跳者也大幅增加，《中時新聞網》整理全台送醫資料如下：

●北北基

北北基消防局統計，19日至今（21）日為止，總計有27起OHCA案件。

分別為台北市23件，其中14人死亡、新北市11起，其中4人死亡，分別為38歲劉男、44歲陳女、49歲莊男及57歲林男。另外，基隆市則是接獲1例送醫後死亡案件，為47歲男性。

●桃竹苗

桃園市消防局接獲3例OHCA案件，其中77歲及57歲男性死亡，55歲女性搶救後恢復心跳。

新竹縣表示，共有6起OHCA案件，分別為72歲女性、94歲女性，45歲男性、47歲男性、69歲男性、80歲男性。

苗栗則是有1例54歲女性OHCA，送醫後無生命跡象。

●中彰投

台中市今（21）日上午8時則是有1例60多歲男子臥倒潭子區，消防局到現在發現男子已OHCA，明顯無生命徵象。

彰化縣自19日起，已接獲77件非創傷送醫，其中5件消防員抵達已無心跳呼吸，年紀最大是員林市96歲女性、最小56歲。

南投縣消防局則統計，從19日至今日已有6起非創傷OHCA案件，分別為南投市54歲男性、竹山鎮63歲男性、草屯鎮84歲女性、南投市67歲男性、仁愛鄉70歲男性及中寮鄉35歲男性。

●宜花東

宜蘭縣消防局表示，19日至今日上午8時，已接獲24件非創傷案，其中包括4件OHCA，其中3人搶救無效、1名人恢復心跳，為冬山鄉82歲的老婦。

花蓮縣消局說，19日凌晨至今共接獲3起內科OHCA案。

台東縣消防局統計，19日凌晨至今日上午9時，共接獲2起內科OHCA案。

●雲嘉南

雲林縣消防局，自19日至今日，已接獲95件因急病緊急送醫救護案件，其中斗六、西螺、麥寮、古坑共5人OHCA，年紀分別是87、86、84、73及53歲。

嘉義縣19日中午12時至今日中午12時，因急病救護案件共59件，其中10人OHCA。嘉義市則有29件因急病救護案件，其中有4件OHCA。

南投縣消防局統計，從19日至今日有51起是非創傷案件，其中4人到院前沒有呼吸心跳，年紀最長的是84歲婦人、最年輕的是54歲男子。

●高屏地區

高雄市消防局指出，20日至21日8時共250件急病救護，及非創傷OHCA案件共25件。

屏東縣則是，20日上午8時至21日上午8時急病案件有61件，其中包含OHCA案6件。