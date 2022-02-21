電動車市場競爭趨於激烈，致使特斯拉(Tesla)汽車品牌排名大跌，但市場還是看好Tesla供應商今年出貨可望隨著市場需求成長，Tesla供應商健和興(3003)、鴻碩(3092)、貿聯-KY(3665)及胡連(6279)今天盤中股價逆勢走高，鴻碩更逆勢強攻漲停板。

各大品牌車廠積極推出新電動車款搶進電動車市場，雖然帶動電動車滲透率快速提升，但價格競爭趨於激烈，亦對龍頭廠Tesla造成衝擊，根據美國「消費者報告」（Consumer Report）公布2022年最佳汽車品牌排名，Tesla排名大幅滑落七個名次，降至第23，旗下Model 3也未能蟬聯電動車首選寶座，敗給福特野馬Mach-E電動休旅車，甚至輸給南韓起亞的Niro，落居第三。

健和興電動車產品涵蓋電動車與充(換)電系統產品充電槍等，近幾年全球力推節能減碳，綠能及儲能需求強勁，亦帶動健和興應用於輸電系統及變壓系統的綠能/電工相關產品出貨暢旺。

健和興1月合併營收達4.3億元，年增逾10%，為歷年同月新高，營業淨利為9468萬元，較去年同月成長12.45%；單月稅前盈餘為1億378萬元，年增35.71%，單月營業淨利、稅前淨利均創歷年同月新高，以目前實收資本額15.57億元計算，單月每股稅前盈餘為0.67元；健和興表示，第1季營運看起來樂觀，有望比去年同期好，如無意外，全年營運成長可期。

近幾年全球電動車市場興起，胡連針對電動車開發小線束產品(模組總成週邊串接線束/車身小線束組裝)、支援高頻/高速資料傳輸，滿足車聯網智慧車連接器產品(FAKRA高頻連接器/HSD高速連接器/Mini FAKRA/Ethernet連接器)、電動車連接器(應用於電動車充電槍/充電座CLASS 1~CLASS 4系列產品)、PCB保險絲盒、SJB保險絲盒等。

目前胡連電動車連接器系列新產品已順利切入大陸電動車大廠比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽車，美系電動車大廠電池管理模組連接器也擴大交貨品項，高低壓端子連接器出貨快速放量，是公司業績成長新動能。

受惠於大陸車市銷售暢旺，胡連2021年業績表現亮眼，2021年合併營收為49.49億元，年增35.31%，亦是歷年新高；法人預估，胡連2021年每股盈餘可望上看8元。

胡連1月合併營收為4.99億元，年增15.16%，為單月歷史次高；胡連董事長張子雄表示，公司今年營收可望再創新高，法人預估，胡連今年營收可望兩位數成長，並挑戰賺進一個資本額。

儘管Tesla最近沒有太多好消息，投資人對Tesla供應鏈還是投以關愛眼神，健和興、鴻碩、貿聯-KY及胡連今天盤中股價連袂逆勢走高。