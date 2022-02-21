中國大陸工紙報價春節後止跌回升，造紙類股指數今（21）日開高上漲1.83％至408.46點，位居盤面類股漲勢前段班。其中，林漿紙大廠華紙(1905)上漲3.7％、工紙大廠榮成(1909)上漲3.33％，永豐餘(1907)及正隆(1904)亦分別上漲1.72％及1.68％。

受海運塞港缺櫃、中國大陸能耗雙控等因素干擾出口影響，中國大陸去年第四季旺季需求熱度不如前年，使工紙漲勢提前熄火降溫。加上2022年春節連假落於1月底、銷售天數減少，加上部分業者提前歲修，使造紙股2022年1月營收普遍下滑，營運動能暫緩。

中國大陸營收貢獻較高的榮成1月自結合併營收46.35億元，月減11.47％、年減0.22％，為近9月低點、仍創同期次高。惟營益率降至1.32％的近20月低點，使歸屬母公司稅前淨利0.2億元，月減達84.75％、年減達93.37％，稅前每股盈餘0.02元，為近19月低點。

在中國大陸揚州設有生產基地的永豐餘1月自結合併營收71.16億元，月減5.04％、年減7.87％，仍創同期次高。華紙1月自結合併營收17.56億元，月減12.23％、年減1.09％，為近4月低點。

而以台灣及越南為主力的正隆1月自結合併營收39.32億元，雖月減8.73％、為近3月低點，仍年增達13.95％、改寫同期次高，表現相對穩健。代理銷售榮成工紙的寶隆則受惠銷量增加，1月自結合併營收2.77億元，月增達11.03％、年增近9.59倍，改寫同期新高。

投顧法人表示，2月因適逢春節連假、工作天數少，向來為兩岸造紙業傳統淡季，預期榮成2月營運動能仍疲。不過，隨著年後市場需求逐步復甦，加上今年同業擴大歲修規模、拉長歲修時間，供給量減少預期將有助工紙價格及獲利表現回穩。