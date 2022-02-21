指揮中心宣布，去年12月14日至今年2月18日，經地方政府匡列為密切接觸者並安排住防疫旅館隔離的民眾，中央都會全額負擔，目前規畫由地方政府協助造冊申請。不過立委蘇震清卻踢爆，有民眾入住防疫旅館前，竟被要求簽下支付費用同意書，內容為若補助有不足部分，將由本人負責清償。而蘇震清詢問後，屏東縣政府坦言有疏失，強調一切都依照中央指示處理。

蘇震清今（21）日在臉書表示，昨晚有許多屏東匡列者都收到這張空白的同意書，他第一時間詢問各單位，但沒有單位了解這份文件是誰下達指令需要民眾簽名，令民眾產生質疑。

蘇震清詢問屏東縣政府，得到回覆為，「縣府方面承認切結書確實有疏失，要大家暫時不要簽，即使簽了也不用擔心，因為屏縣政府說是周五政策後時間差，所以剛剛屏東縣政府有打電話給鮪魚飯店，說匡列案都會按中央指示處理。」

蘇震清猜測，這應該是先前屏東縣府公布每人補助500元的行政程序後續補救，但該同意書內容不夠明確，讓人聯想到是否連中央的「因被隔離而無薪資收入的1000元補助」都要向民眾索取，但他認為應該沒有地方政府敢如此做。

雖然指揮中心已宣布將會概括承受隔離自費項目，但蘇震清認為，縣府即便多發這每日500元給被隔離縣民，當作這些天因被強制自費而憂慮的精神補償，亦無不可。

此外，對於2月18日後被匡列隔離的人怎麼辦？陳時中日前說明，居家隔離原則上不要讓民眾增加負擔，以在家一人一室隔離為原則，如果無法符合這樣的條件，經地方政府認可送到集中檢疫所，不收費用，如果列為專案，會安置在集中檢疫所，也是不收費。