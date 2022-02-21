今(21)日為年度「世界母語日」，是促進母語傳播及保護語言的國際運動，我國推動客語教育也行之有年，客委會主委楊長鎮表示，希望本土語言可以從「教客語」到「客語教」，真正做到語言的內化。

客委會為鼓勵學校與個人推動客語的傳承與發展，於今日世界母語日舉辦「2022世界母語日一客語教學表揚暨論壇」，客委會近年來陸續推動客語沈浸式教學及客語結合十二年國教校訂課程等計畫，客語不僅是客家族群的表徵，也是客家文化的核心，透過時時講客語、傳承客家文化，讓客語能在日常生活生根。

楊長鎮表示，在過去本土語言，包含客語都是在課堂上教，未來推動客語教學希望是課堂用客語教，學生透過日常以客語溝通來將語言內化。

楊長鎮指出，過去的語言政策以國語為主，導致客語面臨傳承的問題，現在有年輕教師能以流利客語教學，若學校與學生都能一同努力，相信客語的推廣會有不同的樣貌。

本次獲頒獎的110年度推動客語教學語言績優學校及教育人員，包含透過客語結合十二年國教校訂課程、編寫客語少數腔調教學教材、開設客語認證班等面向，充分將在地客家語言文化融入校園文化及課程，並秉持母語生活化教學原則，結合家庭與社區積極鼓勵客語青銀共讀共學，營造隨時「講客」的環境，積極推動客語復振值得嘉許表揚。