丟丟妹抱怨老公把她當傭人。（東森綜合提供）

徐熙娣（小S）主持的《小姐不熙娣》開播後話題不斷，日前邀請被封為「國民老公」的修杰楷，與節目的不吸地團一同探討成為好老公的必要條件。小S一得知今日來賓是國民暖男老公代表，直呼：「我以為今天的來賓是要請我老公。」更大讚老公Mike（許雅鈞）簡直完美，在節目中也不斷放閃提到老公的好，看得出兩人結婚17年感情依舊濃烈。

主持風格犀利的小S，一見到修杰楷就開門見山問他是否有因為老婆賈靜雯去年得到金馬獎而感到不爽，寵妻魔人修杰楷當然秒回：「不會！」還親吐當初知道賈靜雯受邀參與的是鍾孟宏導演的電影後，完全大力支持她接演，甚至建議老婆到外面住一個月，他就負責在家看照小孩，讓她能無後顧之憂、全心全意的投入電影角色。試圖挑撥這對夫妻感情的小S繼續問：「會不會5年後賈靜雯就故意對你說，我有金馬獎，但你沒有。」修杰楷傻眼反嗆：「她才沒這麼幼稚。」兩人客氣相處的夫妻之道，讓小S忍不住吐槽：「所以你們就是假面夫妻嘛！」見笑轉生氣的反應笑翻所有人。

節目中，修杰楷透露自己時常鼓勵賈靜雯卸下人妻、人母的身分跟閨蜜們聚會，唯一要求就是嚴禁她喝到爛醉，為此不解的小S立刻替賈靜雯抱不平：「偶爾喝醉還好吧，人就是要放鬆啊！」修杰楷表示自己喝酒不會失態，但老婆會亂咬人，還不忘用滿是愛意的眼神說：「但是是可愛的。」同樣看過賈靜雯酒醉失態的小S，也立馬改口：「我不想再看到她酒醉第二次，她喝醉還會揍人。」意外的爆料逗笑眾人。

當節目班底珍琳分享當初跟前任分手的主要原因，就是兩人對於生育這件事無法達到共識時，小S好奇當年修杰楷與賈靜雯決定生三寶是否有在計畫之內，修杰楷表示他們夫妻倆都很喜歡小孩，坦言：「如果可以，我其實是還想再生的。」小S聽完忍不住驚呼：「你是因為太喜歡那個，還是太喜歡小孩，不覺得三個已經很煩了嗎？！」馬上被回以白眼，互動超爆笑。

有暖男老公，也一定會有廢物老公，直播天后丟丟妹就在節目中大嘆：「婚後我老公把我當傭人、他自己當死人。」透露老公平常完全不做家中任何大小事，甚至經常找藉口推託，誇張行徑讓小S忍不住問：「妳老公是不是廢物？」為了顧及老公面子的丟丟妹笑說：「差一點廢掉，但還有床上功能可用。」超直率的發言，引發笑聲不斷。當小S知道丟丟妹才27歲時，便悠悠表示：「那會被那個迷住。」還透露自己現在到了43歲已經覺得很OK，「不用也沒關係。」轉頭又問修杰楷：「你該不會還很需要吧？」面對突如其來的問題，修杰楷尷尬回：「很正常、很正常，27歲的心情。」

修杰楷上小S與派翠克主持的《小姐不熙娣分》。（東森綜合提供）