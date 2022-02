「空靈女聲」黃玠瑋睽違5年即將發行第二張專輯,她表示,「這5年間不論是自己,或是這個世界都有了很大的變化。而你們同時也陪伴著我一路從〈再也不見〉、〈I Could Be Yours〉,到〈喜歡一個人〉都是我走過的音樂軌跡。」專輯同名歌曲〈游牧〉今(2/21)起於HIT FM電台首播。

從小自父母離異,黃玠瑋便開始了她的游牧人生。在同一個家裡,每隔一段時日,她就像換殼的寄居蟹,在每個人的舊房間之間遷徙,從來沒有擁有過真正屬於自己的房間。每個房間都有著她不同時期的記憶以及和每個家人的連結。像是阿嬤、阿公的枕頭是用乾燥的茶葉做的,有著茶葉的味道和刺硬的觸感;阿祖喜歡睡在涼蓆上,聽著電台講古,有時會教她唱一些童謠;叔叔時常唸書到深夜,很會畫畫和唱歌,也教會她使用電腦;爸爸工作到半夜回來,偶爾會陪她下下五子棋,一起吃宵夜,而爸爸房間裡閒置的麥克風也成了她平時白日夢的演出道具。

黃玠瑋開始演出後,獨立在外租房,一點一點地將房間佈置成喜歡的樣子,終於有了自由,卻也思索起家的意義「我擁有過很多房間,哪個我才住在裡面?」也許有些人也不斷地經歷搬家和轉換工作,就像城市裡的游牧民族,在「自由」與「歸屬」之間漂蕩。「Try to find a way home I’ll find my way home.」最新自傳式創作單曲〈游牧〉將於本周五(2/25)上線。

黃玠瑋暌違5年發片,推出自傳式創作單曲〈游牧〉。(環球音樂提供)