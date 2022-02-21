全台大專院校陸續開學，外宿族回歸租屋處紛紛開始添購家電。台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網統計近一個月外宿家電銷售年成長近1倍，其中視聽娛樂、料理電器及清潔家電買氣最夯。

momo推出家電《開學季爆到》，即日起至2月28日千大品牌家電如dyson、飛利浦、LG、大同、伊萊克斯、Panasonic、禾聯等大集合，萬件商品限時下殺5折起，十大補助津貼券現領現折。

看準外宿族娛樂需求增加，momo「投影機大集合」限時優惠，加碼推出消費滿5000元登記送百元momo幣、滿20000元贈百吋摺疊布幕。

momo根據站上銷售觀察，大學生愈加懂得享受課後居家娛樂生活，帶動開學期間視聽娛樂商品銷售年成長超過100%，而價格親民、輕薄機身卻有超大視覺享受的「微型投影機」更是備受關注。人氣商品如「ViewSonic 優派」FHD 無線瞬時對焦智慧行動投影機，2.7公尺即可投放100吋畫面，LED技術提升細膩畫素。

「OVO」無框電視 U5，輕巧便攜、內建電池續航2.5小時隨處使用，獨家專利OCO TV OS整合串流第四台與豐富APP觀影不受限，「峰米Formovie」Dice 真無線智慧行動投影機，內建Android TV、DOLBY、DTS認證無線音響，打造沉浸聲場感受。

近年自煮風氣提升，料理電器亦是外宿族家中不可或缺的家電之一，擁有蒸燉煲炊等多種料理功能的「電鍋/電子鍋」買氣最夯，能夠一次頓煮大鍋菜的十人份大容量便於節省下廚次數，更是近期消費者下單首選。

人氣商品如國人最愛的「TATUNG大同」10人份玫瑰金不鏽鋼電鍋，momo獨家玫瑰金外殼，炊飯、煲湯、燉肉、蒸煮食材一鍵完成，美味料理輕鬆上桌，momo獨賣「ZOJIRUSHI象印」10人份微電腦電子鍋，強力對流渦漩設計搭配中心溫度感應回傳溫度數據，精準控制火力滿足多元挑剔味蕾，「PHILIPS飛利浦」智慧萬用電子鍋，雙重溫控科技鎖住食材原色原味，16種智慧烹調模式各式美味料理輕鬆搞定。

打掃租屋環境必備的清潔家電則是以「吸塵器」為銷售大宗，其中能夠同時達到地板清潔、床鋪吸塵的多功能機型獲得最多消費者喜愛。人氣商品如「Electrolux 伊萊克斯」Well Q6 無線吸塵器，分離式高效氣旋具98%超強集塵力，180度靈活吸頭低重心輕手感，長時間使用也不費力。「Bmxmao」MAO Clean M3無線手持吸塵器，直流無刷馬達吸力不減，35分鐘長效續航打掃全屋不受限。「小米有品」SWDK速吸拖四合一無線吸塵洗地機，乾濕兩用設計清掃拖地一機完成，馬達自驅前進設計輕鬆抵達任意角落。

另外，冷氣空調、免治馬桶、投影機、熱水器、美食鍋、清淨機、檯燈、美容電器等十大補助津貼券現領現折。