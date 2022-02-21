北投知名溫泉泡湯「女湯門口拍照留念」引發爭議鬧上警局

北投知名溫泉會館，20日晚間8時許，男客在女子大眾池出入口拍照，引發女客認為侵犯隱私，指控男子偷拍，提告妨害秘密罪，警方到場時，男客已經與家人離開，而女客則在臉書社團貼文，認為店家明明設置了禁止拍照的標語「還硬拍」，非常憤怒。

女客指控，「泡完溫泉只穿一件浴袍，就要被蹲在門口的男子驚嚇，請他不要拍，還被咆哮說是店家同意」，並貼出兩人爭執的影片。女客認為台北知名溫泉會館，放任男客人在女子大眾池門口瘋狂拍照，質問櫃檯人員，還辯稱男客原本要拍燈籠。

但根據店家的監視器，男客人蹲在大眾池女湯門口，打算要拍老婆走出布簾，沒想到先走出來的是其他女客，當場怒斥他，後方步出的正好是男客的妻子，男客不甘示弱「你也嚇到我家人！」

警方獲報後到場了解，男客已經離開，現已調閱監視器畫面釐清，警方初判，男客為了與家人拍照留念，現場雖設有禁止拍照的標誌，但與妨害秘密罪構成要件並不相關，雙方為了拍照引發爭議，已受理報案，將通知男客到案說明。