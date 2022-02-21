金志遙為全新類戲劇扮演「劉備」一角。（AMM娛樂提供）

曾為羅志祥同門師弟的金志遙（原名林大晉）金虎年開春事業版圖大躍進，出道25年跨足娛樂事業有成的他，集歌手、演員、導演身份於一身，日前再宣布斜槓擔任戲劇製作總監，攜手知名手遊共同推出全新類戲劇《大話三國》，為此次合作擔任戲劇總監製的金志遙，除了從腳本、找卡司親身參與，更「下海」出演三國演義故事中要角「劉備」，拍攝的三個月期間壓力大到一夜白髮、天天掉頭髮。

金志遙擔心自已「鬼剃頭」拍完變禿頭，跑遍醫院看醫生、擦生髮水都沒用，所幸拍完戲後掉髮現象不藥而癒，金志遙苦笑說：「而掉頭髮就算了還白頭髮長滿，『一夜白髮』的狀況真的發生，可見壓力有多大！」歌而優則演的他在劇中戴假髮、紥包頭，以古代扮像化身當中要角「劉備」過足戲癮，原本就是三國志戲迷及電玩迷的金志遙，對於這次能與自己喜歡的題材合作興奮不已：「回想起來，有時候收穫還是要有一點的付出， 之前因為太迷《三國志霸道》手遊，光是『課金』就花到6萬以上，簡直就像代言人，終於有機會能在三國志這個題材大展身手了。」

為了做好戲劇及演好「劉備」，金志遙特別把大陸劇《三國》及新版《三國》都重複看3遍以上，「舉凡戲劇演員孫彥軍或于和偉演的劉備角色我都熟悉」，台詞深記腦海的他，甚至在演出時把這兩個劉備特色結合，打趣說自己已經「劉備」上身的他不僅在拍攝期間常常把台詞入夢一直說夢話，「三國志」中毒太深的他更在服裝、道具上要求仔細，他笑說：「我要求所有主要角色的造型都要有兩套，甚至連劉備配帶的『雌雄對劍』都要工作人員製作到維妙維肖，才能讓拍戲的演員更入戲。」光是道具造型服裝部分就砸下百萬成本。