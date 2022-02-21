大園區64歲的林姓男子因行車速度忽快忽慢遭警方攔查，被查獲酒駕送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

大園區64歲的林姓男子因行車速度忽快忽慢遭警方攔查，被查獲酒駕送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市大園區64歲的林姓男子，20日下午返家途中，因行車速度忽快忽慢遭警方攔查，員警聞到林男身上散發濃厚酒味對他實施酒測，酒測值達0.40毫克，當場依公共危險罪將林男帶回偵辦。

大園分局埔心派出所警員王儒瀚、吳承殷，20日下午巡邏行經大竹南路時，發現一輛廂型車行車速度忽快忽慢，影響後方行車安全，員警覺得形跡可疑於是將其攔下盤查。

林姓駕駛搖下車窗後，車內隨即飄出濃厚的酒味，駕駛座旁還放了一瓶米酒，而林男滿臉通紅疑似有飲酒情形，員警詢問之下，林男坦承喝酒上路，經員警實施酒測，林男酒測值達0.40毫克，已觸犯公共危險罪，警詢後將他移送桃園地檢署偵辦。

大園警方表示，酒駕新制已於1月30日生效，不論是刑罰或是行政罰均有加重，呼籲民眾喝酒後千萬不可自行開車回家，應善用大眾交通工具或請代駕，切勿以身試法，危害自身與他人的生命安全，警方將持續加強取締酒後駕車，以保障民眾安全。

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