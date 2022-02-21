大陸女星毛曉彤是戲劇科班出身，有著一張小巧鵝蛋臉配上精緻秀氣五官，當年因演出《天涯明月刀》的南宮翎及《神鵰俠侶》中的郭芙而開啟知名度，之後接演超夯宮廷劇《後宮甄嬛傳》，飾演「瑛貴人」而大爆紅，走紅後的毛曉彤經常透過社群分享生活花絮，日前元宵節，她貼出一系列穿著應景大紅薄紗禮服的美照，渾身散發光芒，被讚根本仙女下凡。

今年33歲的毛曉彤，外型是標準的古典美人胚子，出道以來演出過許多賣座仙俠劇，但直到2011年出演《後宮甄嬛傳》的瑛貴人一角，在一片爾虞我詐中，盡情展現甜美空靈氣質，古裝扮相極美的她，在劇中脫俗的模樣讓人難以忘懷，因此登上事業巔峰，之後又演出《宮鎖連城》、《錦繡未央》等劇，收視也相當好，2020年她接演《三十而已》，時裝角色讓人眼睛為之一亮，精彩的表現讓毛曉彤又紅了一波。

毛曉彤在元宵節曝光應景的紅色薄紗禮服照，渾身發光，被讚猶如仙女下凡。(取材自毛曉彤工作室微博)

走紅後工作忙碌的毛曉彤，不時透過社群跟粉絲分享生活與工作花絮，日前適逢元宵節，她曝光了一組應景美照，照片中，毛曉彤換上一套大紅色薄紗公主禮服，將頭髮整齊盤起，戴上簡單的銀白色蝴蝶結頭飾，禮服是平口設計，胸口做成大蝴蝶結模樣，讓她露出嫩白香肩與完美鎖骨，加上纖腰與白皙皮膚，整體非常乾淨清爽，還打了背景光，讓她由背後散發著光芒，宛若仙女般夢幻。

毛曉彤這套新造型超奪人眼球，網友們對於她同時展現清純與西式古典美，感到非常驚艷，盛讚她宛若仙女下凡，「這世界上最適合紅色的人可能就是你了」、「比例也太好」、「姐真的太美了！你再不回去就要沒公主了」。