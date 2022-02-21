新北市長侯友宜21日主持消防大隊長晉升授階典禮，親自為第一大隊新任大隊長羅凱文及秘書室主任賴哲祥等9名人員授與配階，同時表揚新北市13位救災救護菁勇人員，並勉勵全國分發人數最多的103名新進消防弟兄，建構更安全、更宜居的新北市努力。侯友宜說，消防弟兄辛苦程度不亞於警察，這次獲政府重視，由9職等調高為9至10職等，這是「遲來的正義」。

新北市消防局表示，本次升遷為配合考試院發佈各外勤大隊長職務位階，比照各警察分局長由單列9職等調高為9至10職等，讓繁重的勤務可以與職等相符合。

今也表揚去年度13位英勇的救災救護消防人員，包含急救OHCA患者康復出院最多的林宥儒（成功救回5人） 、119救護線上指導成功最多的許玉儒（119線上指導成功41件）、住警器安裝戶數最多的鍾榮鴻（安裝戶數522戶），及今年農曆過年期間三重區長壽西街發生民眾受困住宅火警案件，成功救出3位民眾的陳振瑋、劉青峻及童彥銘，以及其他執行各項消防勤業務的有功人員。

侯友宜說，新北市消防局扮演全國防救災領頭羊的角色，過去3年多來，新北市119派遣效率19秒為六都最快，在山難、水域救援部分，也成功救援577個人、OHCA康復出院率更是從3.4％提升達到10.8％，成功救活1660人，讓新北市更加安全。

侯友宜說，大隊長升任比照警察分局長由單列9職等提升到9到10職等，讓職務序列與勤務繁重程度能夠符合，可謂遲來的正義，有賴於各位消防弟兄的努力，讓新北市的消防、防災，成為全國的翹楚。