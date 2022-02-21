大陸官媒中國證券報引述專家表示，大陸經濟運行陸續出現恢復向好的訊號，但外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，應把握好美國聯準會貨幣政策收緊前的時間點，適時降準、降息。

報導引述浙商證券首席經濟學家李超表示，大陸製造業PMI連續3個月處於景氣水平，經濟回暖、信貸回穩的前瞻信號已經出現，2022年第一季經濟表現將超市場預期。但當前經濟形勢更加嚴峻復雜，穩增長仍面臨較大壓力和挑戰。

外部來看，新冠肺炎疫情反覆，全球產業鏈和供應鏈面臨再調整；海外通膨居高不下，主要經濟體寬鬆政策加快退出，全球金融市場面臨新考驗。向內看，中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，經濟運行處於爬坡過坎的關口。報導稱，為穩定宏觀經濟大盤，政策還需長短相濟、持續發力。

業內人士認為，應把握好美國貨幣政策收緊前的時間點，繼續用好總量和結構手段，加大逆周期調節力度，適時採取降準、降息、增強人民幣匯率彈性等方式，進一步提振總需求，增強市場主體信心。