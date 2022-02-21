東華大學體育與運動科學系吳昭慶，是該系第一位訓練通過運動防護員資格檢定考試，取得運動防護員資格者。運動員出身的他，了解成功的運動員伴隨運動傷害的累積，盼未來能成運動選手最堅強的後盾。（東華大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

運動防護員是運動員運動生涯不可或缺的角色，東部雖是培育運動選手的搖籃，卻缺乏培訓運動防護員的地方，以致防護員需遠赴外地求學才能返鄉服務，因此，國立東華大學體育與運動科學系向教育部署申請，通過運動防護員採認科系及課程，將成為東部第一所可培訓運動防護員的系所，讓更多運動員得到最完善的照護。

東華大學指出，運動防護員核心工作為預防從事運動者及運動員傷害的預防與發生處理等，及照護運動員傷後的健康，幫助運動員在最短時間內安全的重回運動場。

運動防護員的養成，需先修習經體育署與運動傷害防護學會認證課程，至少250小時運動防護實習時數並獲得證明後，才具備學科及術科的考試資格，且通過考試取得證書，每4年還得完成60小時的教育訓練時數，過程十分漫長。

花蓮高農足球隊運動防護員徐佳伶說，運動防護員跨縣市求學十分辛苦，畢業後也不一定會返鄉服務，如今東部有培訓運動防護員的系所，確實能串連許多資源，改善縣內整體的運動環境，且東部穩定培育許多優秀的選手，若有完善照顧的資源，他們也較不易外流。

立志要成為運動防護員的吳昭慶，是東華大學體育與運動科學系第一位系所訓練通過運動防護員資格檢定考試，取得運動防護員資格者。運動員出身的他，了解成功的運動員伴隨運動傷害的累積，盼作為運動選手最堅強的後盾。

東華大學表示，近年來，運動防護員的需求層面愈來愈廣泛，包含國訓中心、基層的巡迴防護員、職業聯賽球隊、醫療院所、個人工作室及健身房等，如今通過運動防護員採認科系及課程，有助體育與運動科學系學生職涯的規畫發展。