新北市中和警分局為減輕基層幹部壓力，今年2月23日起所轄共10個派出所，將增置一名副所長。（中和警分局提供）

新北市中和警分局為減輕基層幹部壓力，今年2月23日起所轄共10個派出所，將增置一名副所長，藉以減輕所長、副所長負擔，照顧、幫助同仁順遂各項勤業務之執行。

中和警分局表示，增置第二名副所長於今（21）日（星期一）發布派出所人力調整，交通組巡官林煌智派任中和派出所派副所長、員山派出所巡佐廖欽勇派任國光派出所副所長、員山派出所巡佐廖勝祥、中原派出所巡佐何信緯、景安派出所巡佐胡鉦彬、南勢派出所巡佐李建昌、秀山派出所巡佐潘宗麟、錦和派出所巡佐徐漢保、安平派出所巡佐鄭喬陽、積穗派出所巡佐陳志平等均派任原任派出所副所長，並於2月23日到任新職。

分局長李建廣表示，中和轄區人口數超過41萬人，機動車輛約32萬餘輛，重要聯外道路有北二高中和交流道、台64線高架道路、新北環河快速道路、中山路、中正路、景平路、連城路、景新街等，另有兩座聯外橋樑華中橋、秀朗橋，並有捷運中和新蘆線、捷運環狀線等捷運站貫穿轄區精華地段，加上轄內大賣場林立，北二高交流道車輛擁擠，路幅狹小、停車空間不足，造成道路交通流量負荷過重。

尤其目前轄內有捷運萬大線工程施工，形成多處交通瓶頸，以致常有交通壅塞情形，治安與交通維護的工作也日益艱辛，而派出所所長擔負責任更為重大，平時除了要24小時嚴密關注轄內治安與交通狀況外，許多臨時突發性勤務更是讓派出所所長疲於奔命，原本派出所僅正、副所長兩人，若遇其中一人休假，上班主管要帶班、巡邏，還要處理行政業務，勤務相對繁重；第二名副所長的增置，領有主管加給，權利、義務都比照副所長，3名正副主管幹部可輪值勤務處理突發事故，盼協助減輕基層幹部壓力。

李建廣說，派任前期勉這批「副所長」秉持著市長「行動治理」理念，積極推動各項工作，時時謹記「做事、做事、再做事」，不遺餘力為地方上的治安、交通努力，打擊幫派、詐欺犯罪、檢肅槍械毒品、遏阻街頭暴力，一同為中和市民打造良好的居住環境。

新北市中和警分局為減輕基層幹部壓力，今年2月23日起所轄共10個派出所，將增置一名副所長。（中和警分局提供）