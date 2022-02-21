日本公布最新數據，受累於生產下滑，2月製造業活動寫下5個月以來最緩慢擴張，凸顯全球供應鏈受阻對這個全球第三大經濟體帶來持久影響。

2月服務業活動則呈現2020年5月以來最顯著萎縮，歸因於日本之前掀起一波Omicron變種病毒疫情，導致市場需求疲弱。

IHS Markit發布Jibun Bank本月日本製造業採購經理人指數（PMI）經季調後初值為52.9，低於1月終值55.4，為近5個月低點。本月服務業PMI初值經季調後由1月終值47.6降至42.7。