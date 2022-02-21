市議員張耀中為民請命說，市府應謹慎面對這樣的狀況，莫等發生重大交安事件才思考改善事宜。（市議員張耀中服務處提供）

台中市南屯區永春東路路面不平整機車騎士自摔狀況頻傳，網友紛紛敲碗何時要重鋪？每當網路討論文一出，常被標記回應的市議員張耀中21日到現場會勘，除解騎士自摔原因？還邀集建設局、地政局及重劃會等人提出改善意見及期程。地政局說，請重劃會路面不平部分提出改善計畫。

張耀中指出，現在網路資訊傳播速度極快，市民常常在社群平台討論市政民生大小事。永春東路區間路段本月已傳出機車自摔3起，頻率約一週1次，且前二週天氣狀況尚屬晴朗，應和近日寒流降雨原因無涉，一週1次自摔頻率算高，市府應謹慎面對這樣的狀況，莫等發生重大交安事件才思考改善事宜。

張耀中表示，永春東路南側現進行第四單元自辦重劃，重劃會表示自摔的路段涉及台電纜線下地工程，預計今年5月底完成，待完工後將辦理路面改善。常傳出自摔區間在文昌街227巷至永春東七路間；建議先從此段巡檢，再往東西向延伸路段全幅度改善。

市府地政局說，會先請重劃會路面不平部分提出改善計畫；建設局其餘範圍將錄案研議路面改善事宜。