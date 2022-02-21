嘉義縣大林鎮黃姓男子與羅姓鄰居發生爭執，放話「要把你的狗毒死」，並用農藥混合罐頭食品欲誘殺犬隻，不料，林姓鄰居飼養的1隻黑狗食用後抽搐、嘔吐，送醫不治，檢方認為黃男僅因細故而殘害犬隻，依違反《動物保護法》起訴，並建請從重量刑。

61歲黃男與羅姓男子、林姓女子等鄰居素不和睦，屢有糾紛，去年8月間某日黃男與羅男吵架，黃男嗆聲「要把你的狗毒死」後忿忿離去，羅男後來巡看自家門口裡外，未發現異狀，即回家睡午覺。

但黃男於當天下午用毒殺蝸牛用的「加保扶」農藥混合海底雞罐頭食品，將毒餌放在家羅家圍牆大門門柱旁，林女飼養的黑狗行經此處就吃了，約1小時後黑狗倒地不起，抽搐嘔吐，送醫後不治。

警方獲報，會同嘉義縣家畜防治所人員到場調查，發現藍色結晶物的農藥毒餌，與黃男住處旁水溝遺留的藍色結晶物相同，到黃家查扣藍色結晶物，一併送化驗，確認是「加保扶」農藥，而揪出黃男的行徑。

黃男辯稱，他當時是對羅男說「狗要綁起來，不然會讓人家毒死」，並非說「要把狗毒死」，還有他晚上騎機車被羅家的狗追，摔倒後農藥剛好灑在羅家門口，並未混製毒餌。

嘉義地檢署檢察官偵結，認為黃男涉嫌宰殺動物，犯後否認犯行，一再飾詞卸責，毫無悔意，僅因細故對鄰居心生怨懟，就用毒餌誘殺犬隻的生命，依違反動保法起訴，並建請從重量刑。

依《動保法》第25條，涉嫌宰殺、故意傷害動物等犯行，處2年以下至拘役，併科20萬元至200萬元罰金。