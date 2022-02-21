賴慧如。（寶吉祥集團提供）

彭正。（寶吉祥集團提供）

「明日之星」8場冠軍歌手個人粉絲見面會20日畫下完美句點，彭正與賴慧如以淋漓盡致的演出獲得滿堂喝采。出道僅僅不到一年的彭正，迎來歌手生涯第一場粉絲見面會，加上去年11月跟著明日之星師兄姐，一起登上台北國際會議中心Ticc的大舞台，接連而來的表演機會堪稱「最強幸運新人」。彭正非常珍惜得來不易的機會，見面會上除帶來個人首張專輯裡的歌曲，更獻唱偶像王識賢的〈兩輪轎車〉等歌，以及巫啟賢的〈叫阮的名〉向歌壇前輩致敬。

賴慧如為此次見面會中親自挑選歌單並編排，每一首歌都有故事，也代表著賴慧如一路走來的心路歷程，她說：「今天演唱的歌曲對我都有特別意義，也是我要送給粉絲們的心意。」一連串帶來10幾首歌曲，細膩感性的嗓音讓粉絲大飽耳福。賴慧如最後獻唱〈憨阿嬤〉獻給自己的阿嬤，感謝她扶養自己長大，阿嬤當天也到場支持，賴慧如唱到激動處更不禁落淚。