台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網推出家電《開學季爆到》，即日起至2月28日千大品牌家電、萬件商品限時下殺5折起，搶攻開學外宿家電商機。

大專院校陸續開學，外宿族回歸租屋處開始添購家電，根據momo購物網統計，近一個月外宿家電銷售年成長近1倍，其中視聽娛樂、料理電器及清潔家電買氣最夯，開學期間視聽娛樂商品銷售年成長超過100%，近年自煮風氣提升，料理電器亦是外宿族家中不可或缺的家電之一，擁有蒸燉煲炊等多種料理功能的「電鍋/電子鍋」買氣最夯，至於打掃租屋環境必備的清潔家電則是以「吸塵器」為銷售大宗，其中能夠同時達到地板清潔、床鋪吸塵的多功能機型獲得最多消費者喜愛。

momo家電《開學季爆到》即日起至2月28日，千大品牌商品下殺5折起、十大補助津貼券現領現折，以及推出「投影機大集合」限時優惠活動等，搶攻開學商機。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄購物，110年合併營收達884億元，較109年成長31.5%，營運續攀高峰，EBITDA約49.92億元，年增64.5%；稅前盈餘為40.8億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為32.8億元，每股盈餘為18.02元，年增68.8%，其中110年第4季合併營收為268.7億元，較109年同期成長30%；EBITDA年增44%，達13.85億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為9.2億元，單季每股盈餘為5.04元，年增50%。

富邦媒表示，2021/2022年台灣線上滲透率預估為14%/15%，低於南韓的38%/41%、中國的27%/30%，且2021年第4季電商銷售成長率達19.2%，顯示台灣電商市場還有很大成長空間。

富邦媒預估，2022年營收年增有望超過20%，由於供應商議價能力提升，Take rate有望維持14%以上，營利率有望維持4.6%高檔水準。

富邦媒規畫2022年資本支出為38.6億元，包括第三座自動化物流中心建造、冷鏈貨車及電動車，預估2021年/2022年衛星倉總計30/50座。