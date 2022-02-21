張小姐去年4月從80多公斤暴肥至97公斤，不僅糖尿病纏身，還引發睡眠呼吸中止症，不知覺就會打瞌睡，巨大打呼聲引起旁人困擾，她到醫院做「縮胃曠腸」手術，10個月減掉40公斤，重拾國中體重，症狀大幅改善，更一舉擺脫血糖藥物。

47歲張小姐近年一直維持80多公斤體態，因為工作是工廠作業員，作息不正常，引發新陳代謝失調，不到1年的時間再暴肥10多公斤，重達97公斤，不但身染糖尿病，還換上睡眠呼吸中止症，一坐下就不自覺地打瞌睡，還有嚴重打鼾，經常吵到旁人。

張小姐本來想治療打鼾問題，去年到台南市立安南醫院看胸腔科，被診斷出有嚴重的睡眠呼吸中止症，醫師認為是體重過重引發代謝問題，建議轉減重門診。

張小姐依照建議至國際代謝形體醫學中心接受「縮胃曠腸」新式減重手術。執刀的國際代謝形體醫學中心主任辛明哲表示，相較傳統的胃繞道手術，「縮胃曠腸」安全性高併發症低，保留了較大的胃容量、 飲食限制較少，可在術後提供較好的生活品質，已成為主流手術。

58公斤的張小姐表示，出社會後沒有如此輕盈過，現在重拾國中時的體重，不用吃血糖藥，擺脫糖尿病，感覺更健康、年輕、活動力更好，親友誤以為自己愛漂亮去做手術，其實當初因為打呼問題求診，看的是胸腔科。

俗話每逢佳節胖3斤，春節過後，許多民眾有體重增加憂慮。據國民健康署統計，近4成民眾在過年期間平均增加近2公斤。辛明哲表示，肥胖除體態困擾及三高、糖尿病等代謝性疾病，「睡眠呼吸中止症」更是隱形殺手。