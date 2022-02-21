24歲芬蘭滑雪選手林霍爾姆（Remi Lindholm）19日參加北京冬季奧運越野滑雪男子50公里競賽時，在攝氏零下17度的氣溫下狂飆30公里，結果凍傷陰莖，他說這是他此生參與過「最糟糕」的競賽之一，尤其用暖暖包讓陰莖暖和後，小弟弟「痛到受不了」。

芬蘭滑雪選手林霍爾姆（Remi Lindholm）19日參加北京冬奧越野滑雪50公里競賽時凍僵陰莖。

綜合路透社、福斯體育（Fox Sports）報導，19日北京冬奧越野滑雪男子50公里競賽登場，由於當天氣溫只有攝氏零下17度，主辦單位已經將50公里的賽事縮短至30公里，不過芬蘭選手林霍爾姆在冰冷的狂風中馳騁，用不到1小時16分的時間完賽後，陰莖仍不幸凍傷。

他賽後接受芬蘭媒體採訪時表示：「你可以猜到在我完賽時，身體哪一個部位有一點凍傷…這是我所參與過的最糟糕的比賽之一。」

24歲芬蘭滑雪選手林霍爾姆（Remi Lindholm）19日在北京冬季奧運越野滑雪男子50公里競賽中凍傷小弟弟。

這是林霍爾姆第2次在越野滑雪比賽中凍傷小弟弟，去年他在芬蘭的比賽中也發生類似事情。

林霍爾姆賽後試著在小弟弟上放暖暖包，讓身體暖和起來，「當身體部位開始暖起來後，痛到無法忍受。」

"The pain was unbearable" when his body parts began to thaw, the athlete said. https://t.co/qsuQFHQ587 — HuffPost (@HuffPost) February 20, 2022

另據芬蘭媒體《晚報》（Iltalehti）報導，林霍爾姆向記者表示當天的氣溫比去年在芬蘭比賽時凍僵的那一天還要冷，記者問他在小弟弟上敷暖暖包有沒有幫助，他簡短回答「也許有1／4」，記者又問「你覺得將來還能生育嗎」，他只回答「嗯」。

⚠️ This information may offend the sensibilities of some people.



🧊 Finnish skier's penis froze in the middle of the competition: "Pretty unbearable pain"@RemiLindholm put a heat bag on his penis after the race.



🔗 https://t.co/2q5AdQvShT pic.twitter.com/y19MnzWYTD — XC Skiing Warriors (@XCSwarriors) February 19, 2022

主辦方在賽前就擔心氣溫太低可能導致選手凍傷，因此周六的比賽特地延後1小時才舉行，並且將賽程從50公里縮短至30公里，不過顯然選手單薄的服裝、內層及相關禦寒措施並沒有多大幫助。

雖然主辦單位已經將賽程縮短，不過31歲英國滑雪選手馬斯格雷夫（Andrew Musgrave）仍批評繼續比賽的決定「絕對荒謬」，他說在零下17度比賽30公里或待1小時又15分鐘，不會比比賽50公里、待2小時更好。

FIS have just shortened the Olympic 50km to a 28km because it's a bit cold and windy. I don't see that that will make it any warmer or less windy.🤷‍♂️ What a [email protected]*king joke! — Andrew Musgrave (@musgraveandrew) February 19, 2022

「還是同樣的溫度，還是同樣的風，所以我認為絕對是荒謬的決定。」

林霍爾姆最後拿到第28名，馬斯格雷夫排名第12。