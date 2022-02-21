經中市警方組成專案小組長期密集進行跟監埋伏，當場在李男租屋查獲大麻植株81株。（台中市警局提供／馮惠宜台中傳真）

嘉義一名22歲李姓男子以每月一萬元租金在嘉義東區租透天住宅種大麻，還向不知情房東表示要經營飲料店，且在1樓店面前懸掛「飲品專賣、疫情暫緩…」；幸經台中市警方長期跟監埋伏，在其租屋處查獲大麻植株81株、半成品大麻葉1包等市值達千萬元的毒品，成功遏阻毒品流入市面，而該案經移送檢方偵辦已於日前起訴。

台中市警察局刑事警察大隊偵二隊去年5月間因查獲毒品案向上溯源掌握李男栽種大麻毒品情資，經過濾清查初步事證後，即報請嘉義地方檢察署檢察官指揮，並與嘉義縣警察局刑事警察大隊科偵隊共組專案小組積極偵辦。

經專案小組長期密集進行跟監埋伏，待蒐證齊備後，於去年9月15日持搜索票、拘票執行查緝，當場在嘉義市東區某透天民宅內查獲大麻植株81株、半成品大麻葉1包及LED燈、培養土、肥料、灑水器、除濕機等栽種工具。

專案小組調查發現，李嫌是向不知情屋主以每月一萬元承租透天民宅後，謊稱該處將作為經營飲料店使用，當下因疫情關係暫時無法營業，並將大門深鎖，另在1樓店面前懸掛「飲品專賣、疫情暫緩、即將在此為您服務」紅布條，掩人耳目。

隨後，李男在該處3樓發展另類「宅經濟」充當自耕農以土耕法栽種、產製大麻，要販售給下游購毒者牟利。因該處大麻種植場隱身於民宅林立之道路旁，平日車輛往來頻繁，難以察覺確切地點，幸專案小組人員抽絲剝繭，鍥而不捨積極追查，終一舉破獲該大麻種植場，成功遏阻毒品流入市面。

該案調查後警方依違反毒品危害防制條例罪嫌，移請台灣嘉義地方檢察署偵辦；李嫌經檢察官偵查後認犯罪事實明確於日前依法提起公訴。