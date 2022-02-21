面對疫情衝擊、蔡英文總統今天表示，目前越南、印尼、馬來西亞及泰國等國家積極發展物聯網、AI等尖端產業，這是臺灣的新機會。臺灣應朝整合資通訊產業、精密機械產業及智慧製造技術驗證場域，一起組成國家隊，共同拓展市場，希望業界與政府攜手努力，讓臺灣邁向智慧機械的新紀元。

蔡英文今天上午出席「TIMTOS x TMTS 2022 工具機聯展 虛實整合Hybrid 開幕典禮」時表示，臺灣兩個最重要的工具機展覽首度攜手合作，在全球供應鏈重組的重要時刻，這樣的組合不但具有開創性，更具有指標性的意義。

她認為，機械產業是臺灣經濟成長的關鍵動力。我們有完整的產業鏈，有最彈性靈活的中小企業，更有不斷突破的創新精神。當臺灣面對疫情挑戰時，也是靠業界的專業和實力，才能迅速打造口罩國家隊，成為穩定國家的力量。

蔡英文指出，因為大家的努力，在全球疫情衝擊下，臺灣機械產業去年出口額達到278億美元，產值約1兆3千億元，成長了27％，創下歷史新高，到今年1月，已經連續17個月正成長。此外，機械產業提供超過30萬個就業機會，扮演了安定國內就業的重要角色。

她感謝所有機械工業、工具機產業先進的付出，不僅促進產業發展，也讓世界看見臺灣的實力。目前許多CPTPP成員國，都使用臺灣所生產的機械及工具機產品。我們正在全力爭取加入CPTPP，就是希望讓大家能夠跨越關稅障礙，提高臺灣產業在全球市場的競爭力。

面對疫情衝擊、地緣政治變化以及各國提出2050碳中和目標，她說，臺灣更應該朝整合資通訊產業、精密機械產業及智慧製造技術驗證場域，一起組成國家隊，共同拓展市場，讓臺灣成為智慧製造整體解決方案的最佳夥伴。

目前越南、印尼、馬來西亞及泰國等國家積極發展物聯網、AI等尖端產業，蔡英文強調，這是臺灣的新機會，我們正積極推動全方位的「數位新南向」工作，利用人工智慧大數據分析，結合雲端供應鏈整合管理，打造更智慧的客製化產線，協助業者創造更多商機。

她說，現在臺灣全力發展的電動車、綠色能源、航太，以及精密醫療等產業，都需要堅實的機械及工具機產業做為後盾。希望業界與政府繼續攜手努力，讓臺灣邁向智慧機械的新紀元。