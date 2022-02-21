新竹縣政府從1994年開始發放敬老福利津貼，但2025年8月1日後設籍者只能看不能領，縣長楊文科多次接獲長輩陳情，經衡量縣府財政及不影響行政院對縣府補助，決定今年重陽節將發給符合資格的長輩每人1萬元。

楊文科表示，為打造樂齡宜居的高齡友善城市，他上任後將原有敬老福利津貼從每人每月1500元調升至3000元，今年更針對原先因設籍年限無法領取敬老津貼的長者發放敬老禮金。

楊文科21日在縣府簡報室，請13鄉鎮市第一線承辦人、村里幹事協助這項社福新利多，因採申請制，指示社會處加強後續宣導，讓每位符合資格的長輩都能感受縣府的溫暖！

社會處長李國祿說，敬老禮金發放的對象是今年10月4日重陽節當日已滿65歲，且於2005年8月1日以後設籍，已連續設籍竹縣滿10年者，但有排富，條件與敬老津貼相同。

為讓資源公平合理運用，已領取敬老津貼，或已享有國家照顧，如現職軍公教及公營事業職員工、經政府補助收容安置者、領取軍人退休俸、老年農（漁）民福利津貼、領有榮民就養給與者、政務人員、公教人員、公營事業人員月退休（職）金或一次退休（職、伍）者，將不發放。

李國祿並說，資格符合的長輩得在5月1日起到7月31日前，檢附申請書、切結書、個人戶籍謄本、郵局存摺影本、個人所得證明、財產清單及其他證明文件向戶籍地鄉鎮市公所提出申請，經公所初審合格後每月造冊報送縣府審定。

此外，新竹縣推動在地老化，廣設社區照顧關懷據點，目前達117個、老人免費健康檢查對象從70歲調降到65歲，中央補助長照2.0計畫經費從2018年4億6195萬8千元增加今年7億1146萬2千元，成長154％。