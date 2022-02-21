29歲的日本寫真女星森咲智美，擁有美艷臉蛋與G罩杯的傲人身材，出道後便以大尺度的攝影作品受到大批網友的喜愛，還因此被封為「國民情婦」，成為許多人心目的性感女神。而即將推出全裸寫真集的她，近日在個人社群媒體上率先公開一系列辣照，令網友看了直噴鼻血。

去年底才推出第3本數位寫真集的森咲智美，不到半年又即將於4月18日推出第4本實體寫真集，並在近日開放預購，而她為了宣傳新作品，也陸續在IG上公開寫真集中的辣照。只見釋出的照片中，森咲智美全身上下只穿著內衣及小褲，內衣肩帶還滑落至手臂上，僅用雙手遮住重要部位，飽滿的上圍曲線因此一覽無遺，令網友看得臉紅心跳。

隔日，森咲智美又加碼送上「全裸陰影照」，讓網友們看了忍不住暴動。照片中，森咲智美疑似什麼都沒有穿，只用一塊透視的蕾絲披肩巧妙的蓋在背上，但經過強光一打，火辣的身材曲線若隱若現，加上她迷濛又致命的眼神與表情，讓人產生無限的遐想，電得網友看了直呼「這幾張照片真讓人受不了」、「好想把那塊布拉開」、「森咲智美總是不讓人失望」、「森咲智美超級性感」、「最喜歡這張」、「身材好得太誇張了」、「這姿勢很可以」、「超喜歡這種若隱若現」、「性感又可愛的女神」吸引超過5萬人按讚。