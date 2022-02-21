桃園八德一棟大樓凌晨大火，車庫轎車遭焚毀。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

八德大樓凌晨大火 車庫轎車遭焚毀

桃園市八德區介壽路二段巷弄內一棟11層樓高的大樓，1樓的車庫今凌晨4點慘遭祝融，大量濃煙直竄天際，桃園消防獲報派出28名打火弟兄和10輛消防車灌救，並以砂輪機破壞鐵捲門滅火，所幸僅1車燒得焦黑，並無人員傷亡，起火原因仍待調查釐清。

第一消防救災救護大隊八德分隊據報，派出大批人車前往，察覺火勢局困在一樓車庫內，立刻以砂輪機破壞鐵捲門滅火，火勢在28分鐘內完全撲滅，一輛汽車燒得面目全非，甚至延燒到屋內走道，所幸無人傷亡，至於起火原因仍待調查。

桃園市消防局勤指中心今天凌晨4點據報，位於八德區介壽路二段252巷71弄中一棟11層樓高的集合式大樓起火燃燒，立刻派遣轄區八德消防分隊10輛消防車、1輛救護車、28名救災救護人員前往。

到場果真發現1樓車庫烈焰和濃煙，火舌直竄，立刻破門救火，火勢在12分鐘內獲得控制，並在4點28分完全撲滅，消防員清理火場發現，燃燒面積約5平方公尺，包括1輛停放在1樓車庫內的轎車，連接1樓屋內的木門及走道也遭波及，所幸無人員受傷受困，至於起火原因仍待消防局火災調查科進一步釐清是車輛或是電線走火。