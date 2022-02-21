疫情指揮中心今公布防疫旅館最新定序結果，其中1名自中國大陸的50多歲境外移入男子（案18874)為，經定序發現與新北某防疫旅館入住的個案相關，改列本土個案。另指揮中心也修改2名本土個案的傳染關聯來源，其中礁溪案的案19340改列台北防疫旅館個案，序列與點點幼兒園的案19344相同，曾在防疫旅館入住隔壁房，研判為互傳。而砂石場群聚案中情侶檔的女友弟（案19530）曾在高雄某防疫旅館被高雄港個案傳染，砂石場群聚案今改列高雄港相關。至今為止，國內尚未監測期滿的感染源待釐清傳播鏈共有8條。

砂石場群聚案中的情侶檔女友弟，曾在1月10日自中國大陸入境，入住旅館期到1月23日，因發病時間較晚，可排除境外感染，不過弟弟入住的房間與高雄港相關。今日指揮官陳時中表示，女友弟因病毒量低無法定序，藉由媽媽序列的比對，確認和高雄港相關個案（案19078、19079）相符合，全基因序列相差1個位點，感染源已釐清。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今再增3間防疫旅館群聚事件，經基因定序後發現，與防疫旅館隔壁房定序相同，改判本土。（圖／指揮中心提供）

另礁溪飯店群聚案，其中1名員工曾到台北逛街、吃東西，那一群人很多人確診，也包含案19340。指揮中心原將此案放在礁溪相關群聚，後經疫調發現，此案和點點幼兒園群聚案中的案19344在防疫旅館住在台北某防疫旅館隔壁房，應為互相傳染，因此將此案列改列點點幼兒園相關。

至於鳳山家庭-煉油廠案中的鋼鐵工程師（案19732）曾拜訪客戶，但拜訪的是哥哥，而非在煉油廠工作的弟弟。陳時中表示，最新基因序列發現，工程師與煉油廠3名確診員工的序列一致，為同一傳染源，但是足跡、疫調的關聯性還是沒有清楚連結。

針對目前尚未監測期滿的感染源待釐清傳播鏈，醫療應變組副組長羅一鈞表示，截至上周六為止共有9條，即砂石場群聚、跨縣市家庭群聚、汐止手搖飲案、板橋家庭群聚案、新北樹林電子廠移工案、日翊物流群聚案、新北設計師案、高雄煉油廠案、新北加強版防疫旅館護理師。不過由於砂石場群聚案的源頭看起來是在防疫旅館中被高雄港個案傳染，感染源釐清完成，因此從這9條傳播鏈除名，剩下8條傳播鏈需要釐清。

去年12月以來，國內共累計14家防疫旅館事件，共22例研判為旅館相關感染，其中20例由境外移入改判本土個案。相關旅館分佈為台北市6家（8案）、桃園市3家（9案）、高雄市3家（3案）、新北市2家（2案）。