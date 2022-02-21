「以查我的標準來查論文門」 童仲彥入獄前一句話怒問蔡英文

台北市前議員、金色力量黨黨主席童仲彥，11年前在台北市議員期間，被控利用人頭詐取助理補助費5萬多元，最高法院16日駁回上訴，判刑3年10月並褫奪公權2年。對此，童仲彥今接受媒體採訪表示，自己受到司法不公平對待，如果以調查他的標準來檢驗總統蔡英文論文門，請問蔡英文要被關幾年？

童仲彥11年前擔任台北市議員時，利用人頭詐取補助費5萬多元，一審依利用職務上機會詐取財物罪判囚7年半，二審認為他有自聘助理做選民服務，減刑後輕判3年10月，褫奪公權2年。上訴後，最高法院駁回定讞。他須入獄執行。

對此，童仲彥今接受《中時新聞網》採訪時表示，自己和前民進黨桃園市議員張肇良一樣，被控找人頭戶詐領議員助理費後挪為己用，當時張肇良被收押，張的父親還來問他，為什麼沒有被收押，自己就回應，「我就沒貪，而且調查的罪證也不足，所以就被請回」。此外，自己還介紹律師給張肇良，且他們的辯護策略都相同，結果自己被判刑，張肇良被控詐領超過1000萬元，卻判無罪。

童仲彥直言，很多朋友都問他是不是得罪當道，自己敢說，如果以調查他的標準，來調查蔡英文的論文，請問蔡英文要被關幾年？還談什麼司法改革，當然過程中，調查論文門的資深媒體人彭文正也有跟他聯繫，一直說「阿童，我覺得對你很抱歉」。

對於彭文正的不好意思，童仲彥直言，自己只要是自由身的一天，他就會繼續打論文門，自己只有一句話，以調查他的標準，來調查蔡英文的論文門，不這樣做，還談什麼司法改革，而且蔡英文就是無情無義之人，看小英怎樣對待前總統陳水扁便知，當初陳是怎樣提拔小英，可是陳到現在有被特赦嗎？

童仲彥直言，為何美國獨派團體要募資，請蔡英文為論文門事件下台，「我們都是曾經挺過蔡英文的人」，那蔡是批評不得的嗎？蔡有為深綠民眾，來為陳水扁講過一句話嗎？