新竹縣第二座國民運動中心（現稱全民運動館）落腳竹東鎮！縣府委託設計監造技術服務案已完成評選決標，得標建築師事務所已積極辦理基本及細部設計，預計3月3日晚在新竹縣教網中心召開地方說明會，期9月發包，年底能順利開工。

縣長楊文科指出，在溪北的竹北國民運動中心在2019年9月啟用後，提供民眾友善、優質的運動環境，也協助培訓專業的運動選手，他競選時承諾在溪南竹東鎮新建國民運動中心，讓竹東及毗鄰的關西、北埔、橫山、五峰等鄉鎮民眾，也有多種運動選項的全民運動館。

教育局陳楊郡慈表示，竹東全民運動館為地下一層、地上四層建物，基地面積為2169平方公尺，總樓地板面積概估約為5071.0平方公尺（1534坪），經費由「教育部體育署前瞻基礎建設計畫-充實全民運動環境計畫」補助1億元，縣府自籌1.497億元。

竹東全民運動館位在台68快速道路終點，基地旁有竹東游泳池和台大竹東分院，得標的建築師事務所初步規畫全館將有新型態健身房、壁球教室、韻律教室、瑜珈教室、桌球教室、TRX（懸吊式阻抗訓練）教室、飛輪教室、綜合球場（1座籃球場6座羽球場）兼集會堂、多功能社區教室、兒童遊戲室及棋奕閱覽區等。

楊文科表示，除了竹東全民運動館的籌建外，縣府也努力重現竹東鎮昔日曾是台灣三大鎮的榮景，推動「竹東交轉中心」，讓竹東與竹北高鐵站並列為竹縣2大運輸轉運核心。

另外，在竹東打造自行車道、興建停車場及改善中興河道，並讓竹東火車站旁原動漫園區美麗轉身成為「wah！幾散竹東」新竹縣原住民竹產業銷售中心，成功活化溪南地區整體產業經濟發展。