台南市政府消防局第一救災救護大隊兼顧防疫，改以「無腳本」兵棋推演。（台南市消防局提供／張毓翎台南傳真）

目前國內疫情尚未趨緩，台南市政府消防局暫緩辦理各場所搶救訓練，第一救災救護大隊兼顧防疫，改以「無腳本」兵棋推演，21日演練對象為「白河榮譽國民之家」，各分隊依序提出討論搶救計畫，若該地區發生災害即可依計畫實施搶救，降低傷亡發生。

第一救災救護大隊長石家源表示，白河榮譽國民之家主要收容對象為避難弱者，火災應變更為不易，所以業者在平時軟、硬體整備，就必須做好萬全應變，以降低火煙蔓延侵襲的危害；而在火災發生時以引導住客正確避難逃生為首要目標，提前建立疏散分流機制，並於救災人員到達時應主動交接應變情形及居住清冊。

石家源說，本次演練先採簡報方式，針對白河榮譽國民之家的場所地形、水源分布、消防安全設備、場所位置構造等場所基本資料進行講解，兵棋推演主要是針對搶救困難和水源缺乏地區，雖說是書面救災計畫，但其內容詳盡，搶救步驟明確，可提升救災應變能力。