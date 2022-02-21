新學期開始，高雄市六龜警分局日前由副分局長楊龍祥帶隊到六龜高中拜會，探討校園安全的維護。六龜高中校長梁華蓁還透露一段當時就讀高雄中學的糗事。

會談中，梁華蓁透露自己也是高雄中學畢業的，是六龜分局分局長陳膺方的學妹。高雄中學以前招收男生，後來也有女生就讀，梁是雄中音樂班第3屆女學生，就學過程不只一次被路人提醒：「妹妹妳是不是背錯書包啦？」當時她覺得好糗。

梁華蓁也特别感謝警察同仁的努力，近年校園無學生涉毒品案件，更無校園暴力案件發生，讓師生能在安全環境中學習。

對於校園安全，梁華蓁建議警方巡邏車於夜間進入校區巡邏，並針對學生易聚集處所如土地公廟、六角亭、萬應公廟等處，加強盤查守望，以淨化校園周邊安全空間，讓師生、家長都能放心。

陳膺方表示，學童及校園安全維護是警方重點工作項目，警察與學校經由校園安全檢測工作，找出校安死角，同步啟動校園安全防護機制，提升警民合作關係。