臺灣光榮特庫摩宣布，由三國志系列之本家光榮特庫摩重磅推出 MMO 戰略模擬遊戲『三國志 霸道』將於2月22日（二） 20:00 於官方 FB 粉絲專頁舉辦《霸道群雄生放送》直播活動，節目將由氣質型人氣女主播–茉晶與 AMM 亞洲心動娛樂新星演員-UZ 張耘芝聯手主持；並有跨海連線的『三國志 霸道』遊戲製作人伊藤幸紀與每次活動都會帶來好禮的臺灣光榮特庫摩亞太地區董事暨副總經理劉政和先生與玩家們面對面互動、宣布重大改版消息！

此次直播活動將搭配慶祝日前與 AMM 亞洲心動娛樂合作打造爆笑喜劇《大話三國》，將帶給玩家限量官方週邊、遊戲內全服獎勵等豪華大獎，請玩家們務必鎖定『三國志 霸道』官方 Facebook 粉絲專頁共同參與直播活動。

『三國志 霸道』2/22改版直播節目 新武將及大型更新搶先看

直播重點搶先看

直播時間 2022 年 2 月 22 日(二) 20:00

節目嘉賓 主持：茉晶、UZ 張耘芝

嘉賓：三國志 霸道遊戲製作人 伊藤幸紀

臺灣光榮特庫摩亞太地區董事暨副總經理 劉政和

節目概要 新登場武將介紹：強力新武將即將登場

最新改版資訊：新內容，新活動介紹

勢力爭霸戰況更新：公布各賽區、全服刺激戰況

全服大方送：獎勵大方送，全服皆有獎

※ 凡參與活動者均視為認同本活動辦法之各項規定。

※ 光榮特庫摩保留活動修改與更動之權利。