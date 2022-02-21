邁入第11屆的台南購物節，廣受全台民眾熱烈支持，也帶動新一波消費高潮，最新發票登錄金額已衝到105億，而最大獎2戶價值超過800萬元輕豪宅，將於3月12日在三井Outlet抽出，發票登錄截止日期為3月5日，市府呼籲民眾趕緊把握最後機會，上網登錄消費發票。

台南去年8月開辦台南購物節活動，直至今年3月5日前，各地民眾到活動官網登錄在台南消費滿100元發票，就能參加抽獎，每100元就可獲得1組抽獎序號，今年頭獎為總價值分別830萬元、880萬元，位在永康區永大路上及安南區九份子重劃區的輕豪宅。

台南市政府經發局今天公布最新發票登錄金額，目前已達105億，創歷年來最佳成績，3月12日除了抽出最大獎輕豪宅，當天還將抽包含15組燦星豪華遊艇包船住宿券、2輛宏佳騰智慧電車、10支iPhone 13 Pro Max手機、現金10萬元2名等逾百項好禮。

市府經發局商業科長龔伯璋表示，為期3天的228連假將至，2月26日經發局結合鹽水商圈在永成戲院旁的親水公園，有一個「漫步月津」微光市集活動，從下午1點到晚上8點，當天不僅有小農市集，還有準備一些親子趣味活動，適合全家大小一起來。

龔伯璋說，隔天2月27日在關子嶺嶺頂公園還有一個山林市集，剛好這幾天天氣比較冷，民眾來關子嶺泡湯，欣賞山水美景之餘，也可以到市集和周邊商家逛逛，消費後手上的發票可以上網登錄抽房子。