在美元走弱支撐之下，倫敦銅價周一小幅上漲。而俄烏緊張關係的和緩跡象，提振了投資人對高風險資產的興趣。

法國和美國領導人在周一晨間先後證實，表示美國總統拜登(Biden)和俄羅斯總統普丁(Putin)原則上同意就烏克蘭問題舉行高峰會，而峰會舉行的前提是俄羅斯不入侵烏克蘭。

消息傳出後，亞洲股市周一上午收復的早盤的跌勢。美股期貨也出現彈升。

倫敦金屬交易所(LME)3個月期銅價在亞洲上午時段上漲0.3%，每噸來到9985.5美元。而上海期貨交易所交易量最大的3月銅合約價格穩定在每噸71540人民幣(約11312.6美元)。

美元指數下跌0.3%，讓以美元計價的金屬相對便宜。

在LME的鋁價下跌0.2%，來到每噸3254.5美元；鉛價下跌1%，至每噸2324.5美元；鋅價持平，至3576美元；錫價下跌0.2%，至44045美元；鎳價上漲0.5%，來到每噸20435美元，而鎳價此前曾觸及2011年8月以來的最高水準。

上海期貨交易所(ShFE)鐵鋁價格下跌0.9%，來到每噸22540人民幣(以下同)；鎳上漲1%，至每噸178340元；鋅下跌1.4%，至24800元；鉛下跌0.9%，至每噸15350元；錫下跌0.2%，至33660元。

中國國家規劃機構上周五表示，將採取措施穩定大宗商品市場，加快新的基礎設施建設，以促進工業穩定成長。