全台寒流急凍，冷冷冷！21日最低溫落在大甲清晨的7.9度C，台中市長盧秀燕出席大里區瑞城里活動中心興建工程動土典禮時特別呼籲，民眾務必要注意保暖、身體不舒服，都要特別注意，而街友方面，市府也在過年前提出防凍計畫，發放禦寒衣物及毛毯，近日並啟動街友低溫關懷機制，幫助街友平安度過寒冬。

社會局表示，市府已於19日啟動街友低溫關懷機制，發送一呼百應簡訊，通知各區公所、警察局及民間網絡單位，掌握台中市各區街友露宿及身體狀況，並陸續到市區、公園及橋下等街友露宿區域，提醒街友保暖，發放禦寒相關物資。

此外，協力單位將開放避寒服務至夜間12時，且考量入夜至清晨時最為寒冷，社會局與「人安基金會台中平安站」合作，於夜間12時至隔日6時，開設臨時避寒處所，避免街友遭凍發生憾事。

社會局指出，目前台中市共有35名街友接受收容庇護，人安基金會、台中市街友關懷協會、撒瑪黎雅婦女關懷協會、台灣喜信家庭關懷協會、社會局福滿安居等收容庇護機構，尚有約12床可以提供收容。

社會局表示，入冬之後，外展人員每日至火車站、地下道、橋墩下及公園等地提供低溫關懷服務，即時提供有需求的街友禦寒保暖。社會局提醒，若有善心人士或團體想發放物資，可聯繫接洽社會局，電話（04）22221527，可妥善分配資源，避免資源造成浪費及製造環境髒亂。若民眾發現街頭有受寒街友，亦可撥打110，請警方協助後續緊急安置事宜。