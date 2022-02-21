莉婭（陳緗妮）之前控訴「G奶周子瑜」祈錦鈅和老公謝和弦有私約，暗指她介入婚姻，莉婭也公開對話訊息，讓不少網友認為祈錦鈅給謝和弦不曖昧關鍵字；經過數日的沈澱，今日祈錦鈅在IG上傳手寫信向謝和弦夫婦及戴一軒道歉，並說「以後我會盡全力避開謝和弦夫婦。」

祈錦鈅今21日在IG上傳手寫信，並寫下「經過幾天的深思熟慮，我想公開誠懇地致上最深的歉意。這段時間的沉寂讓大家擔心了，謝謝大家的關心和大眾的指教。」，祈錦鈅對謝和弦夫妻表達歉意說「僅因為個人的言詞導致你們爭吵，這是我始料不及且不願見到的.抱歉。」祈錦鈅接著說「針對浪費公眾媒體資源的部分，我為自己輕浮的言行感到抱歉，佔用大家許多時間，對不起！」

莉婭在道歉的同時附上誤會祈錦鈅與老公謝和弦4張對話截圖證據。（圖/莉婭臉書）

祈錦鈅對於戴一軒言論也公開道歉說「我想為我不當的言語造成戴一軒小姐困擾道歉！雖然我有特意到妳的直播留言，也有私訊，但我認為還是有必要公開的表達歉意，對不起！」

祈錦鈅手寫信道歉。（圖/祈錦鈅IG）

而祈錦銷繼績寫下「我知道再多的解釋，永遠信者恆信，所有因為言詞上語意上沒有分際的錯誤造成的誤會，而導致的謾罵，是我應該承擔的責任。感謝各界對我的批評指教，未來我會謹記此次錯誤並且時刻提醒自己。我向來都很願意承擔自己犯的錯且負責，並且改正、謹慎交友、嚴以律己。」最後她為了避免不必要的誤會紛爭甚至傷害寫下「以後我會盡全力避開謝和弦夫婦。」