冬季乾燥，小心乾眼症上身。高雄六旬江姓夫妻春節期間到處玩，晚上又愛滑手機追劇，兩人眼睛都因酸澀、異物感難耐就醫。56歲鄭姓家庭主婦天天騎機車逛市場，眼睛不耐風吹像被針扎，眼皮也發腫。醫師警告，乾眼症好發於中年女性，嚴重者會導致角膜上皮受損，須靠消炎藥物治療。

阮綜合醫院眼科醫師李怡萱指出，近日連續低溫又颳著陣陣寒風，乾燥冷空氣夾帶空汙，門診患者抱怨眼睛乾澀、刺痛、癢腫的乾眼症患者多了三成。

李怡萱表示，低溫乾燥氣候容易使淚液過度蒸發，難保持眼球表面濕潤，導致眼睛乾澀、刺痛、異物感，畏光、短暫視力模糊等乾眼症不適症狀，嚴重者甚至導致角膜上皮受損。乾眼症好發族群以中年女性占多數，接受過白內障、青光眼手術的中老年人也多見，原本有眼睛、呼吸道過敏問題，長期配戴隱形眼鏡的人也容易誘發，長時間騎機車、腳踏車，長時間閱讀或使用3C的民眾特別要提防，出現痠澀、癢痛、異物感、灼熱感等乾眼症症狀就要即刻就醫，以免延誤病情。

針對治療方式，李怡萱說明，乾眼症治療分四級，一般輕微症狀以人工淚液或人工淚液替代物凝膠或軟膏幫助補充淚水，也可以適度熱敷眼部緩解。較嚴重的以消炎藥物、環孢素、自體血清等治療改善症狀。