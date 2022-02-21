天氣冷颼颼，來上一碗火鍋，暖身又暖心，不過腎臟科醫師提醒，烹煮火鍋的時間是關鍵，尤其是等到肉都煮完了才喝湯，恐喝下致癌物，因此建議在下火鍋料後30分鐘內適量飲用就好。

腎臟科醫師洪永祥在《醫師好辣》節目中指出，湯是火鍋的精華，但不少人都是將肉類等食材都吃完，最後才喝湯，「那是非常危險的，因為可能喝進去的是致癌物！」

洪永祥解釋，有研究顯示，煮火鍋超過30分鐘，亞硝胺的濃度會大量上升，食材中的磷酸鹽、防腐劑等會溶進火鍋湯，因此建議喝湯應選在下火鍋料後30分鐘內。

除此之外，台灣人吃鍋必沾的沙茶醬也要少吃，洪永祥表示，台灣有200萬名腎臟相關患者，建議吃鍋時減少沾醬，並以蔥、薑、蒜、辣椒等天然食材取代沙茶醬。

再者，腎臟病患者要適量攝取蛋白質，一天最好不超過5份蛋白質，一顆雞蛋、一杯牛奶、半個手掌大的牛肉都算一份，因為蛋白質會變成胺基酸、尿素氮，也就是尿毒，一旦攝取過量會對腎臟造成負擔。

至於健康者一天則可攝取10份蛋白質，但洪永祥也提醒，那些喜歡吃到飽的人，一餐就足以吃進30份～50份蛋白質，對腎臟無疑是種負擔，因此進食時一定要量力而為。