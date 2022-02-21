新竹縣政府委辦中華照顧者關懷協會、台灣愛的萌芽福利協會，設立新竹縣遊民外展暨安置服務與遊民多元就業服務中心，21日由社會處副處長湯紹堂、立委林思銘等人揭牌成立，期讓無家的遊民在地創業，重啟事業的第二春。

林思銘指出，立院新會期將推動遊民生活自立及社會參與，促進遊民安置輔導業務部分條文修正草案，將來會支持地方政府充實服務人力，整合遊民保護性服務，建構更完整綿密的社區支持網絡，從根本控管消弭影響社會安全的各項風險因子。

安置中心主任江婉柔表示，在輔導遊民工作有幾個特別案例，有的遊民不乏高知識份子，有國立大學理工科畢業及曾當過系統工程師，因為IT產業變化太快，無法負擔銀行貸款及廠商貨款，畢生積蓄化為烏有成為遊民。

台灣愛的萌芽福利協會理事長劉志枰表示，大多數遊民求職相當不易，露宿街頭越久，越難重新踏入職場，主要是因自卑喪志阻礙求職動力，加上大多有負債問題，若從事正式工作要被扣款，因此比較不喜歡擔任需要報稅的工作，再則露宿街頭沒有連繫方式，工作媒合、通知面試相對困難。

劉志枰說，創業兩大要件資金和技術，國內無論是官方或民間銀行，對無家者創業申辦皆不符合資格，無法透過這些微型貸款或創業輔導取得資源，協助無家者創業的資源相對較少，該協會目前已挹注約70萬投入胖卡餐車、咖啡烘培及炭烤地瓜設備。

協會希望扭轉傳統單純仰賴捐款，以無販售產品的非營利組織運營模式，促進大眾對無家者的認識與理解，讓街友們找到自己的人生方向，成功就業更能帶給自己正向的影響力，從中找到工作的價值。