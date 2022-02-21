新北市三峽區范添貴從小接觸茶葉，但本職卻不是茶農，公車司機退休後有感周邊農友辛苦，毅然決然與妻子范李淑治投入製茶，經營的茶園不僅取得有機驗證、產銷履歷驗證，還獲得綠色保育標章，擁有良好的生態環境，兩夫妻歷經10年努力累積經驗，今年再度獲獎，贏得新北好茶-三峽區冬季優良碧螺春綠茶評鑑冠軍。

范李淑治、范添貴經營的恬緣有機茶園注重環境生態，不僅通過有機驗證、產銷履歷，因擁有天然良好生態，也成功孕育出上萬隻的黃胸黑翅螢火蟲，成功使有機茶和火金姑共生，栽種茶葉之虞也達成環境生態平衡，而茶園也曾在2020年獲得第一屆新北市白茶評鑑比賽頭等獎。

64歲的范李淑治表示，丈夫是茶葉產銷班第1班長，夫妻從小就接觸茶葉，丈夫後來成為公車司機，開了30多年車，後來毅然決然在55歲退休，投入製茶領域，她也協助採茶、製茶及挑茶葉工作，製茶時都要留意天氣變化、傾倒茶菁的力道，也因為有彼此相互激勵，才能成功獲得特等獎茶王頭銜。

三峽區農會理事長蘇俊龍表示，三峽地區茶園面積約180公頃，因空氣濕潤涼爽、雨量均勻、富含有機質土壤等得天獨厚的地理環境，使得三峽非常適合栽種碧螺春綠茶，該種茶品屬於「不發酵茶」，為台灣綠茶特極品，採摘下來的嫩葉不經發酵，直接殺菁、揉捻、乾燥製成，呈現細長並彎曲似螺旋形狀的外型，冷泡擁有牧草般的清香，熱泡則有豆香型態的新鮮清香。

新北市農業局長李玟表示，新北轄內有6種特色茶，分別是綠豆清香的碧螺春、花香氣味的文山包種茶、喉韻香氣均勻的龍壽茶、富有果香的東方美人茶、炭火風味的鐵觀音及具有輕微果香的蜜香紅茶。新北市評鑑比賽除了選出優良茶種，也實施「茶清方案」，進行農藥殘留檢測，幫消費者把關，不只讓民眾喝得安心，也給予在地茶農肯定。