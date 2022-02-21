香港女星王卓淇（Erin Wong）擁有甜美外型和姣好身材，是2014年度的亞軍香港小姐，不吝嗇展現好身材的王卓淇，也常在IG曬美照，不過王卓淇近日卻收到網友評論她：「你不像港姐了，你像網紅」，對此，王卓淇則不客氣回擊，她強調網紅的影響力不輸藝人，也提到：「我堅持底線，沒有出賣過自己的身體和靈魂」，並重申：「我認為我非常對得起自己香港小姐的名銜，我為自己感到自豪」。

30歲王卓淇除了以亞軍港姐踏進演藝圈外，王卓淇更以一雙100公分美腿和22吋螞蟻腰打開知名度，不吝嗇展現好身材的王卓淇也大方在網上曬美照，但她卻收到網友評論「你不像港姐了，你像網紅」，對此，王卓淇則認為，網紅已非貶義詞了，王卓淇說，現在已經是KOL年代，網紅的影響力隨時比很多演員都要高。

王卓淇進一步說：「2022了，真的不要把網紅當作是貶義詞了！」王卓淇表示，她接觸自媒體後，深深佩服每一位KOL「他們都靠自己的努力+才華，需要自己拍攝、剪片、P圖、直播」。

同時，王卓淇也反問「港姐」的定義是什麼？她則認為是：「自愛、自強、溫柔而堅定」，王卓淇表示，她出道以來堅持底線「我沒有出賣過自己的身體和靈魂。我沒有過任何不利／犯法的醜聞，我甚至基本沒有緋聞」，王卓淇強調：「我認為我非常對得起自己香港小姐的名銜，我為自己感到自豪」。