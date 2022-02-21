愛你不成告你性侵！1名年過40的科技業男子日前認識年紀相仿女子小芳（化名），交往1年多後決議分手，談分手當天男子希望有「分手炮」，沒想到事後小芳卻以此要脅繼續在一起，否則就提告性侵，男子無奈被迫當小芳的臨時男友，他後來仍因個性問題選擇離開，小芳提告後，檢方認為罪證不足不起訴處分。

檢方指出，男子與小芳都已逾40歲，2人交往後經常為結婚生子的事吵架，小芳想要結婚但男子不肯，最後2人決議分手，男子在去年3月讓小芳到住家收拾物品，當時要求小芳發生最後1次關係，小芳同意「分手炮」後，日後卻突然反悔，以此要脅男子繼續在一起，否則會控告男子強制性交。

小芳之後擬定契約，要求男子當她的「臨時男友」陪她出去玩，合約寫道若違約將賠償500萬，男子履約和小方約會幾次後，最後仍因個性不合決定離開，小芳因此提告，稱當天男子要求分手炮不成，就憤而性侵她，男子則向檢方稱談分手當天2人即和好，因此當時是在彼此合意狀態下發生關係。

此外，男子向檢方上出示當初與小芳簽的合約，證明2人後續一直仍有聯絡、保持關係，並非像小芳說得遭硬上，檢方也認為若當初小芳遭男子性侵，為何後來還與對方約會、出遊，認為全案僅為女子單一指訴，並無其他事證可以證明賀男涉性侵，因此處分不起訴。