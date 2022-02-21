今天是世界母語日，新北市立圖書館行動圖書車特別帶著古早碾米機，邀請到知名Youtuber「足英台三聲道磅米芳」的土礱師賴咏華到淡水國小，讓小朋友體驗傳統的爆米香技藝，同時學台語，盼能激發小朋友好奇心，讓學台語成為有趣的事。

淡水分館今天特別將行動圖書車結合「世界母語日」活動，邀請到致力推廣台語教育的土礱師傅和爆米香師賴咏華到淡水國小，透過帶學童感受早期農村的碾米工具「塗壟」，以及「磅米芳」的傳統技藝，同時將閩南語教學融入體驗活動中。

在阿華師全程台語的解說下，學童推動古代農具「土礱」，認識碾米的過程，體驗古早爆米香的傳統技藝，同時一邊學台語，上了一堂特別的「台語課」。新北市行動圖書車同時也準備了「咱ê囡仔歌」台語繪本童謠主題書展，精選各式台語好書，提供學校師生現場借閱。

淡水水碓分館2月26日(六)還有「做伙對囡仔講台語故事」活動，帶給小朋友不一樣的台語閱讀體驗。新北市立圖書館王錦華館長表示，隨著時代變化，小朋友在日常生活中講台語的機會減少，為了讓大家有多元接觸台語的學習機會，圖書館特別以行動圖書車的體驗式閱讀方式，讓學童學台語同時認識傳統技藝，添增母語學習在生活中的多樣性與豐富度。

相關活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢（http：／／www.library.ntpc.gov.tw），洽詢電話(02)2622-4664。