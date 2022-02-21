日本TBS電視台報導，美日兩國政府為商議因應烏克蘭情勢，美國總統拜登與日本首相岸田文雄正安排於今天晚間或明天上午通電話。

日本政府相關人士表示，俄羅斯在烏克蘭邊境附近部署大批軍隊，針對逐漸升溫的烏克蘭情勢，美日兩國將共享現狀情報等。

另外，預料兩人也將就俄羅斯若進攻烏克蘭，應採取的經濟制裁等措施進行協商。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1110221