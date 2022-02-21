關切烏克蘭情勢 拜登與岸田文雄擬通電話 14:472022/02/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本TBS電視台報導，美日兩國政府為商議因應烏克蘭情勢，美國總統拜登與日本首相岸田文雄正安排於今天晚間或明天上午通電話。 日本政府相關人士表示，俄羅斯在烏克蘭邊境附近部署大批軍隊，針對逐漸升溫的烏克蘭情勢，美日兩國將共享現狀情報等。 另外，預料兩人也將就俄羅斯若進攻烏克蘭，應採取的經濟制裁等措施進行協商。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1110221 北京冬奧結束了 普丁為何還沒對烏克蘭動手 拜登咬定俄國將出兵 法盛投資預測三種情境 #烏克蘭情勢 #拜登 #岸田文雄 #通電話 #美日兩國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登洩俄烏情資 美科技股暴殺 台積聯電ADR驚險 11:212022/02/19 財經 烏克蘭總統不顧拜登質疑 緊要關頭執意赴德與會 21:072022/02/19 國際 拜登一口咬定俄國將出兵烏克蘭 手握情資「未來幾天發動攻擊」 03:352022/02/18 國際 俄羅斯今起核武演習 拜登：不認為普丁會真的動用核武 09:242022/02/19 國際 烏克蘭士兵驚傳陣亡 俄邊界宣布進入緊急狀態 19:142022/02/19 國際 俄美女發言人笑西方媒體發假消息 籲公布入侵時間表以便排休假 17:252022/02/19 國際 社評／俄烏牽動台灣 民進黨裝睡 04:102022/02/21 焦點新聞 拜登確信 俄國未來幾天將攻烏克蘭 04:102022/02/20 財經要聞 俄烏緊張解方 學者：烏克蘭表明不入北約 04:102022/02/21 話題觀察 基於安全考量 北約駐烏克蘭人員撤離基輔 10:302022/02/20 國際 俄烏危機有解？拜登、普丁同意召開峰會 但有一條件 09:032022/02/21 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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