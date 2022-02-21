基隆市長擬參選人謝國樑今日拋出新政見，規畫設置15間社區型健身中心，打造生活零距離運動據點。（陳彩玲攝）

台灣運動風氣日益增加，基隆市長擬參選人謝國樑今日拋出新政見，鎖定交通便利且低度使用的公共空間進行活化，規畫設置15間社區型健身中心，以小空間提供市民多樣化運動服務，打造生活零距離運動據點。

謝國樑表示，基隆時常下雨，導致戶外運動受限，需要室內運動空間，但大型運動中心的興建成本高，且工期長，因此，希望效仿新北，將運動據點擴散至社區，提供民眾更便捷的運動管道，希望帶動基隆運動風氣。

根據統計，基隆目前僅擁有2座市立運動中心，皆靠近市中心，分別位於仁愛區、信義區。謝國樑說，對於居住在郊區民眾來說相當不便，其中安樂長庚商圈、中山經國學院商圈等，許多住宅、學校與商圈，都有健身需求，希望在基隆各地區推出十間以上的社區型健身中心。

謝國樑說，目前規畫將交通便利、低度使用的公共用地設置成社區型健身中心，引進使用率高的健身設備和飛輪教室，也可增加拳擊、TRS懸吊、戰繩等訓練設施，以小空間提供市民多樣化運動服務，安排專業特色課程，提供民眾自由選擇。

謝國樑指出，近年來無人商店與無人旅館興起，他認為，運動中心也可以導入智能系統，引進自動化閘門，藉由綁定悠遊卡或手機APP進出，不但可以延長營業時間，從早上6點到晚上12點，1天18小時讓全民使用；更可以發展儲值和查詢課程等功能，提供更便利運動服務，打造落實生活零距離運動據點。