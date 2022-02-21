想參與Podcast製作的年輕朋友，機會來囉！新竹縣首檔青年Podcast節目「Lets Talk 大學聲」即日起徵選大學生Podcaster代表，只要就讀新竹縣市的大專院校、研究所學生，或設籍新竹縣的18歲至25歲青年，都可報名參加。

縣長楊文科說，Podcast是時下非常創新、流行的數位聲音節目，籌備開播「Lets Talk 大學聲」就是要讓年輕朋友能參與Podcast製作，表達年輕人的觀點、讓年輕世代的想法可以被聽見，希望年輕朋友踴躍上網報名、投件參加徵選。

縣府教育局指出，Podcast節目「Lets Talk 大學聲」，定調以在地大學生為主的節目，將以4大主題為軸，預計每周上架1集節目，邀請大學生代表與主持人毫無負擔地用年輕語言大聊愛情觀、斜槓人生、青年創業、國際志工、大學生理財、租房鳥事、打工奇葩、技職與表演藝術等翻轉教育議題，還會邀請名人來賓加入暢談。

「Lets Talk 大學聲」即日起開放徵選至3月24日止，新竹縣市地區就讀大專院校的在學學生，或是設籍新竹縣的18歲至25歲在地青年都可以報名，只要夠有觀點、愛分享又很有趣，就有機會成為「Lets Talk 大學聲」的創作者，一起參與Podcast節目錄製。

教育局指出，參加徵選者採網路報名，須錄製30秒的自我介紹，並在「介紹一項新竹美食／景點／生活」、「對大新竹合併的看法？」及「新竹的獨特文化／發現新竹的美」等3題題目中，擇一敘述1分鐘至3分鐘，外加1分鐘的自由發揮為自己加分，詳情可至新竹縣政府教育局青年事務科粉絲專頁查詢。