鋼鐵人帶頭衝，台股指數守住18200點！近期美國科技股受美國聯準會(FED)升息腳步逼近及俄羅斯與烏克蘭地緣政治因素影響拉回修正，壓抑電子類股走勢，台股資金轉戰傳產類股，讓沈寂好一段時間的鋼鐵人在今天重現台股，在中鋼(2002)領軍下，聚亨(2022)、威致(2028)、彰源(2030)、新鋼(2032)、海光(2038)及運錩(2069)股價以漲停板作收，中鴻(2014)、春源(2010)、燁輝(2023)強勢收高，成為今天台股表現最亮眼的類股。

鋼鐵人秀肌力撐住台股，玻璃類股、航運類股也跟著湊熱鬧，台玻(1802)、長榮(2603)收高，榮運(2607)、中櫃(2613)及志信(2611)亦漲停作收，僅有漲多的航空股長榮航(2618)及華航(2610)重挫收低，相較於傳產類股紅光滿面，電子類股相對寂寞、只有個股表現。傳產類股強出頭，為台股多頭增添信心，化解了電子類股走跌壓力，台股指數開低收高，守住18200點，終場加權股價指數約18221.49點，下跌10.86點，成交量約2928.47億元；OTC指數為220.91點，下跌0.26點，成交量585.57億元。

今天上市各類股以鋼鐵類股表現最佳，上漲3.29%，其次是玻璃類股及造紙類股，分別上漲2.91%及1.83%，表現較差者為半導體類股、電子零組件類股、油電氣類股，其中半導體類股下跌0.6%，電子零組件類股下跌0.47%，油電氣類股下跌0.45%；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股，上漲2.05%，表現最差為半導體類股、下跌0.96%。

就技術面來看，今天台股雖然受到上周五美股收低拖累，指數以低盤開出，不過傳產類股轉強撐盤，帶動台股指數開低走高，終場下跌10.86點，以18221.49點作收；上周五指數回測月線之後留長下影線以小跌作收，連續三天守穩在月均線。目前指數處於各期均線之上，下檔季線支撐強勁，且外資近期開始回補台股，配合成交量能有略為放大，技術型態轉佳，不過仍需留意指數1月5日、1月18日、2月10日各指數高點連成的下降趨勢線上緣，易形成指數上攻的反壓，由於國際地緣政治風險及高通膨問題未除，預期台股短線將是18200點上下震盪整理格局。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，台股短線仍受烏俄情勢及國際股市變化牽動，使買盤相對保守，不過，評估烏俄導致全面性衝突機會低，惟部份邊境小規模衝突仍可能發生，但僅影響短線市場漲跌並不會改變中長期趨勢，若因非基本面利空出現明顯回檔，建議可分批布局，持續看好晶圓代工、矽晶圓、IC載板等半導體供應鏈，此外，高速運算、車用電子及先前出現修正致使評價偏低的價值成長股。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，美國與歐洲CPI與PPI創是歷史新高，天然氣與石油價格持續走高，FED 3月升息已成定局，因此，現階段對股市影響較大的還是聯準會的貨幣政策。通常股市在QE結束期間，會出現劇烈震盪，但因為整體GDP與企業獲利仍維持成長，所以加權指數年線會是最低防線，且隨著時間進入2022年，年線位置會越墊越高，預期在17000點具強力支撐；另一方面，提前升息也有好處，3月正式升息之後，FED干擾等於利空出盡，將原本6月才利空出盡的時間點提前到3月，有利於台股於剩餘9個月的表現機會。

吳繼先指出，整體而言，第一季仍是處於FED緊縮期間，市場資金仍是存在撤出風險性資產，以及高PE的成長型科技類股的氛圍，震盪會加劇，台股目前是在「找低點」，待第一季落底後，搭配第二季各產業庫存調整結束，將有新一波波段行情可期待。投資方向上，可鎖定高成長與低基期，2022年能成長15%以上之產業個股已屬於高成長，看好高速傳輸IC/ASIC族群、晶圓代工族群、ABF載板族群；至於股價基期低，但獲利數字仍佳者具有補漲機會，看好航運類股、驅動IC族群，以及特殊利基型傳產，較能抵抗第一季中小型科技股的劇烈震盪。